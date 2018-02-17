Порошенко об Антикорсуде: мнения партнеров - не безальтернативны

Президент заявил, что советы международных партнеров важны, но ничье мнение для Украины не является окончательным

Президент Украины Петр Порошенко считает, что мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об антикоррупционном суде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться. Об этом он заявил в ответ на вопросы журналиста AFP, передает Европейская правда.



"Я буду делать все возможное, чтобы законопроект (об Антикорсуде - ред.) был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству", - сказал он.



Порошенко отметил важность советов международных партнеров, но уточнил, что Украина не будет безальтернативно прислушиваться к ним.



"У нас ничье мнение не является окончательным. Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами", - заявил он.



Президент подчеркнул, что принятие этого законопроекта является безальтернативным, однако он не намерен инициировать изменения к проекту.



"Сегодня законопроект является на парламентском, а не на президентском уровне", - резюмировал он.



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