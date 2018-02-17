Порошенко позвал польского премьер-министра в Украину
Президент Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким вопросы двустороннего сотрудничества и позвал главу польского правительства в Украину. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
"Это была моя первая встреча с господином Матеушем в качестве премьер-министра. Могу сказать, что она достаточно конструктивная", - сообщил Порошенко журналистам по итогам переговоров.
Глава государства сообщил, что обсуждался визит польского премьера в Украину. Также обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества, вопрос возобновления работы в рамках Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрБриг).
"Мы поговорили о совместной координации действий в сфере энергетической безопасности, говорили о Северном потоке-2", - добавил он.
Помимо этого, обсуждался вопрос недавно принятых в Польше поправок к закону об Институте национальной памяти (ИНП), который вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений "украинских националистов".
"Моя позиция по закону абсолютно не изменилась, так же как и по чувствительным вопросам нашей истории - надо оставить историю историкам, экспертам. А политики должны заниматься будущим", - подчеркнул Порошенко. "Если политики будут заниматься историей, а историки будут заниматься политикой, как правило ни к чему хорошему это не приводит", - добавил он.
"Польша является нашим стратегическим партнером. Польша является нашим адвокатом в вопросах европейськой интеграции. И мы должны делать все возможное для того, чтобы убрать с повестки дня вопросы, которые являются чувствительными, которые раскалывают нас. И объединяться вокруг важнейших проблем и вопросов", - резюмировал глава украинского государства.
"Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером и мы найдем понимание", - сказал он, отметив, что остается оптимистом в решении этих вопросов.
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Ранее Моравецкий назвал восстание украинских казаков во главе с Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев" и сравнил его с Холокостом.
16 февраля состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений "украинских националистов".
Сегодня Канцелярия польского президента Анджея Дуды заявила, что глубоко разочарована результатами переговоров. Там недовольны отсутствием решения украинской стороны по отмене запрета польских эксгумаций на территории Украины.
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