Порошенко позвал польского премьер-министра в Украину

Глава украинского государства впервые встретился в Мюнхене с Матеушем Моравецким

Президент Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким вопросы двустороннего сотрудничества и позвал главу польского правительства в Украину. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.



"Это была моя первая встреча с господином Матеушем в качестве премьер-министра. Могу сказать, что она достаточно конструктивная", - сообщил Порошенко журналистам по итогам переговоров.



Глава государства сообщил, что обсуждался визит польского премьера в Украину. Также обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества, вопрос возобновления работы в рамках Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрБриг).



"Мы поговорили о совместной координации действий в сфере энергетической безопасности, говорили о Северном потоке-2", - добавил он.



Помимо этого, обсуждался вопрос недавно принятых в Польше поправок к закону об Институте национальной памяти (ИНП), который вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений "украинских националистов".



"Моя позиция по закону абсолютно не изменилась, так же как и по чувствительным вопросам нашей истории - надо оставить историю историкам, экспертам. А политики должны заниматься будущим", - подчеркнул Порошенко. "Если политики будут заниматься историей, а историки будут заниматься политикой, как правило ни к чему хорошему это не приводит", - добавил он.



"Польша является нашим стратегическим партнером. Польша является нашим адвокатом в вопросах европейськой интеграции. И мы должны делать все возможное для того, чтобы убрать с повестки дня вопросы, которые являются чувствительными, которые раскалывают нас. И объединяться вокруг важнейших проблем и вопросов", - резюмировал глава украинского государства.



"Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером и мы найдем понимание", - сказал он, отметив, что остается оптимистом в решении этих вопросов.



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