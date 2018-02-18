Мэй призвала Евросоюз заключить новый договор по безопасности
Великобритания и Евросоюз должны заключить новый договор о безопасности, который будет действовать после выхода страны из ЕС, заявила британский премьер Тереза Мэй, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает агентство Deutsche Welle.
"Безопасность Европы - это и наша безопасность, поэтому я говорила ранее и повторяю сегодня, что Великобритания безоговорочно настроена на ее сохранение", - подчеркнула Мэй. Она добавила, что обмен разведывательной информацией между Лондоном и ЕС и сотрудничество между правоохранительными органами должны продолжиться и после Brexit. Выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в марте 2019 года.
По словам британского премьера, новое соглашение по вопросам безопасности позволит Великобритании сохранить членство в полицейской организации ЕС, Европоле, и быстро экстрадировать подозреваемых.
При этом Великобритания намерена выйти из-под юрисдикции Суда Европейского Союза. Это, впрочем, не должно усложнить сотрудничество между Лондоном и ЕС, уверена Мэй. "Мы должны делать то, что является наиболее практичным и прагматичным в обеспечении коллективной безопасности", - подчеркнула она.
Мэй убеждена, что идеологические разногласия не должны сдерживать сотрудничество в сфере безопасности между Великобританией и ЕС после Brexit. По ее словам, нельзя допустить, чтобы "жесткие институциональные ограничения" сдерживали это сотрудничество и "ставили безопасность наших граждан под угрозу".
В то же время Мэй категорически исключила возможность проведения повторного референдума по Brexit. "Мы выходим из ЕС, и о втором референдуме или о том, чтобы повернуть назад, не может быть и речи", - заявила она.
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