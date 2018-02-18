Премьер Молдовы призвал Москву вывести войска из Приднестровья
Премьер-министр Молдовы Павел Филипп призвал Россию вывести войска и вооружение из Приднестровья. Об этом молдавский премьер заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Радио свобода.
Филипп подчеркнул, что его страна ищет "сбалансированных и дружественных отношений с Москвой".
"Это взаимосвязь, в которой наше торговое сотрудничество не будет политизировано, и диалог будет базироваться на взаимоуважении; отношения, в которых будет реальное желание помочь урегулировать приднестровский конфликт и вывести военные силы и боеприпасы с территории Республики Молдова", - указал Филипп.
7 февраля 2018 года временно отстраненный от должности президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь найти компромисс по вопросу непризнанного Приднестровья.
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