Дела Майдана: Порошенко решил принять участие в судебном процессе

Президент подчеркнул, что необходимо собрать достаточную доказательную базу, чтобы виновные не смогли оспорить приговор в европейских судах

Президент Петр Порошенко заявил о готовности принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений против участников Революции достоинства. Об этом он сказал на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

"Впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает", - заявил глава государтсва.

Он добавил, что необходимо "пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц не было никаких зацепок в европейских судах".

Порошенко также напомнил, что ответственность за эффективность проведение следствия лежит на специально созданном Департаменте специальных расследований, которое уже четвертый год его контролирует.

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