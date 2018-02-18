Дела Майдана: Порошенко решил принять участие в судебном процессе
Президент Петр Порошенко заявил о готовности принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений против участников Революции достоинства. Об этом он сказал на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.
"Впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает", - заявил глава государтсва.
Он добавил, что необходимо "пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц не было никаких зацепок в европейских судах".
Порошенко также напомнил, что ответственность за эффективность проведение следствия лежит на специально созданном Департаменте специальных расследований, которое уже четвертый год его контролирует.
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