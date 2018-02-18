Луценко рассказал о расследованиях убийств участников Майдана

Генпрокурор сообщил, что по делам Революции достоинства было вручено всего 412 подозрений

В День памяти Героев Небесной сотни, 18 февраля, генеральный прокурор Юрий Луценко предоставил отчет по расследованию убийств участников Революции достоинства.

"У нас есть 1800 потерпевших лиц, которые признаны в этом статусе... У нас есть 412 врученных, в юридическом смысле, подозрений. Из них 48 - чиновники на высоких должностях при той власти, 208 правоохранителей. Среди них - 27 следователей, которые издевались над участниками мирных демонстраций, 20 прокуроров и 16 судей. В суды направлен 161 обвинительный акт против 250 лиц. По результатам судебного рассмотрения были признаны виновными 50, а 43 человека получили обвинительные приговоры", - рассказал Луценко.

Он добавил, что дела об убийствах как правило длятся годами, а особенно дела о более чем 100 убитых.

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27 ноября 2017 года адвокат семей родственников Небесной сотни Виталий Титыч заявил, что ситуация с расследованием преступлений против участников Революции достоинства в феврале 2014 года является критической.

По его словам, дело против бывших "беркутовцев", которое рассматривается в Святошинском суде Киева, сейчас является единственным среди уголовных производств о преступлениях против мирных протестующих, которое доведено до суда и осуществляется должным образом.

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