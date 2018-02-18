Порошенко узаконил досрочные пенсиии семьям погибших майдановцев

Закон позволит назначать досрочную пенсию членам семей лиц, которые погибли или умерли из-за ранения или др. повреждений, полученных во время Майдана

Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших участников Революции достоинства, сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

"Только что подписал закон, позволяющий назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства", - отметил президент.

8 февраля 2018 года Рада проголосовала за законопроект №7429 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства.

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