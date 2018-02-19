У Меркель раскритиковали главу МИД Германии за слова об Украине

Зигмар Габриэль снова предложил ослабить санкции против РФ. Члены ХДС/ХСС заявили, что министр не может говорить об официальной и собственной позициях

Соратники федерального канцлера Германии Ангелы Меркель раскритиковали идею главы МИД страны Зигмара Габриэля о том, что якобы нужно "показать добрую волю" Москве и ослабить санкции. Против подобного развития событий высказались двое политиков, пишет Der Spiegel.

На днях Габриэль после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым уточнил, что его заявление - это личное мнение, а не линия государственной политики. "Я знаю, что официальная позиция другая", - подчеркнул он.

В политической силе канцлера считают, что такие комментарии Габриэля "не соответствуют духу нового коалиционного соглашения", которое с трудом формируется сейчас в Германии.

"Это требование (идея) противоречит исходу коалиционных переговоров", - заявил замглавы фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль, подчеркнув, что действующий министр не должен различать (вероятно, речь идет о публичном озвучивании альтернативного личного мнения, - ред.) официальную и собственную позицию по таким фундаментальным вопросам.

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Партнеры по коалиции в ФРГ договорились о том, что немецкие власти "будут готовы сократить санкции при осуществлении минских соглашений". "Не может быть и речи о постепенном смягчении санкций, так как ничего не было реализовано по "Минску", - сказал Вадефуль.

России придется согласиться на мониторинг украинско-российской границы после возможного развертывания миротворческой миссии ООН на востоке Украины, добавил он. "В противном случае миссия будет бессмысленной", - подчеркнул политик ХДС.

Ранее Габриэля подверг критике глава комитета бундестага по иностранным делам Норберт Рёттген. По его словам, пока Кремль не выполнит минские соглашения, нельзя идти навстречу РФ по части санкций, "это было бы совершенно неправильным сигналом".

Тема дня: Почему Габриэль предлагает ослабить санкции против РФ

17 февраля 2018 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что санкции против РФ можно ослабить. "Нереалистичной является стопроцентная реализация минских соглашений без смягчения санкций против России", - считает он.

Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" в полном составе так и не состоялась в Мюнхене.

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