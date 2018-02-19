Аваков: Суд счел стрельбу в полицейского мелким проступком

Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, якобы нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, когда тот охранял суд от нападения радикалов. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

"Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это нетяжким преступлением. Это безобразное решение, обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования", - подчеркнул он.

Министр отметил, что требует от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судей, а от прокуратуры и апелляционного суда - "незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому".

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15 февраля 2018 года возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК.

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