"Пускай сами себя охраняют": Аваков предложил лишить суды охраны
Глава МВД Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии. Об этом он написал в Facebook, комментируя решение Шевченковского райсуда Киева отпустить на свободу человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, когда тот охранял суд от нападения радикалов.
По его словам, суд "по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это нетяжким преступлением".
Аваков заявил, что утром "обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина".
"Не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов. В соответствии со ст.160 закона о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны. Создание этой службы который год саботируется работниками Госсудебной администрации", - пояснил он.
По словам главы МВД, в сложившихся условиях "фактического саботажа" судей и судадминистрации он будет вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судов Нацполицией и Нацгвардией.
"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", - подчеркнул глава МВД.
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15 февраля возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
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