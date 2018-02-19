В Будапеште продавали карты с "непонятными" Крымом и югом Украины

На карте полуостров и часть юга страны обозначены другим цветом, которые не совпадали ни с цветом материковой Украины, ни с цветом страны-оккупанта РФ

Под посольством РФ в Украине (иллюстративное фото)

Из торговой сети Будапешта изъяты карты, на которых временно оккупированный российской армией Крым не обозначен украинской территорией. Об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи", - пишет она.

Также на карте другим цветом обозначена часть Херсонской и Одесской областей.

Фото: Facebook / Любовь Непоп

Дипломат направила письма венгерским официальным органам и издателю, чтобы предотвратить дальнейшее распространение некорректных материалов.

Непоп призвала общественность сообщать о подобных случаях, чтобы оперативно реагировать на проявления неуважения к территориальной целостности Украины.

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