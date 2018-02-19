В Будапеште продавали карты с "непонятными" Крымом и югом Украины
Из торговой сети Будапешта изъяты карты, на которых временно оккупированный российской армией Крым не обозначен украинской территорией. Об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи", - пишет она.
Также на карте другим цветом обозначена часть Херсонской и Одесской областей.
Фото:
Дипломат направила письма венгерским официальным органам и издателю, чтобы предотвратить дальнейшее распространение некорректных материалов.
Непоп призвала общественность сообщать о подобных случаях, чтобы оперативно реагировать на проявления неуважения к территориальной целостности Украины.
Читайте также: В Чехии запретили использовать карты с российским Крымом
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:05
-
15:01
-
11:15
-
13:00
-
12:28
Новости партнеров
- 127540
- 77853
- 20807
- 16072
- 12129