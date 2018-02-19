САП хочет отстранить Труханова от поста мэра, назначен судья

Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении фигуранта уголовного производства от должности одесского мэра уже в суде

В Соломенском райсуде Киева получили ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении фигуранта уголовного производства Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Рассматривать его будет судья Дмитрий Кратко, сообщила LIGA.net пресс-атташе суда Яна Квитченко.

"По Труханову - судья Кратко, на Вознесенском, 10-б", - уточнила она.

Даты и времени рассмотрения ходатайства пока нет, добавила помощник главы суда.

Кроме Труханова, САП хочет отстранить от должности и его заместителя Павла Вугельмана.

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Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. СМИ писали, что к этим махинациям якобы причастен Труханов.

Идут постоянные попытки снять с них арест. В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста с упомянутых выше счетов.

14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания Соломенского райсуда Киева, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП, произошли столкновения со стрельбой (фоторепортаж) при участии Нацдружин, полиции и неких титушек.

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