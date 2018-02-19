Суд в Гааге: Украина подала иск к РФ за нарушение морского права
Сегодня официальный Киев передаст в Международный арбитраж материалы о нарушении государством-агрессором Россией Конвенции ООН по морскому праву в Азовском и Черном морях. В документе - около 500 приложений, говорится в сообщении пресс-службы президента Петра Порошенко.
Защищать интересы страны в Гааге будет замглавы МИД Елена Зеркаль. Президент заявил, что Украина "проделала беспрецедентную работу по защите своих юридических позиций".
"Сегодня - очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины... по абсолютно четкой позиции защиты интересов страны в связи с нарушением РФ суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - добавил Порошенко.
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По его словам, экономическим интересам страны нанесен серьезный ущерб - Россией ведется добыча полезных ископаемых, причинены существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия из-за строительства Керченского моста.
Порошенко подчеркнул, что речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом: "Этот вопрос твердый, безоговорочный, и никто его под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать на каждом направлении экономические интересы Украины и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована".
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Глава МИД Павел Климкин заявил, что меморандум - "реальный результат трехлетней работы мощной международной команды" в составе международных экспертов, юристов и ученых. "И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще и заплатит за это", - подчеркнул он.
"Фактически мы закладываем новую парадигму отношений с РФ, которая будет базироваться исключительно на правовой основе", - уточнила Зеркаль.
Фото: пресс-служба президента
МИД обещает подать в июне другие меморандумы - по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма. Также для иска в Международный суд ООН собираются материалы по военным преступлениям РФ против Украины.
Завтра, 20 февраля, исполняется ровно четыре года с начала агрессии РФ против Украины, которая началась с захвата Крыма.
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