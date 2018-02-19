За год на митингах пострадали 1,5 тысячи полицейских - Князев

В 2017-2018 годах в Украине состоялось почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых - закончились столкновениями с сотрудниками полиции

За 2017 год во время обеспечения безопасности участников массовых мероприятий в Украине пострадали почти 1,5 тысячи полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.

"В 2017-2018 годах в Украине состоялось почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых - закончились столкновениями с сотрудниками полиции. Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских. В частности, такие случаи имели место во время охраны публичного порядка в рамках судебных заседаний. К сожалению, обычно они сопровождались и заканчивались травмированием или ранением полицейских", - говорится в сообщении.

Последний такой случай произошел 15 февраля 2018 года во время обеспечения охраны общественного порядка возле Соломенского суда Киева. Тогда правонарушитель в месте большого скопления людей применил огнестрельное оружие.

Следователи инкриминировали этому гражданину совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

В соответствии с классификацией тяжести преступлений, предусмотренных ст. 12 Уголовного кодекса, вышеуказанное деяние является особо тяжким преступлением.

Несмотря на это, Шевченковский суд столицы отпустил задержанного за стрельбу в людном месте из боевого оружия - на поруки народных депутатов, заявил глава Нацполиции.

"Мы надеемся, что прокуратура обратится в апелляцию с протестом на такое решение суда. Все правоохранительные органы должны консолидировано и последовательно выполнять нормы закона, как бы сложно это не было. Только тогда в обществе воцарится порядок", - подчеркнул Князев.

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Он также призвал Государственную судебную администрацию создать собственную систему охраны зданий судов, как это предусмотрено законом.

"Хотелось бы, чтобы коллеги из Государственной судебной администрации вспомнили о своей обязанности относительно создания специальной службы судебной охраны. Несмотря на то, что средства на создание этой службы закладываются в бюджете и куда-то расходуются, - они из года в год "не успевают" ее создать", - заявил Князев.

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15 февраля 2018 года возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК.

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