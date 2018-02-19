Шевченковский суд Киева остался без охраны - глава ВСП

По словам главы Высшего совета правосудия, Нацгвардия, которая осуществляла охрану, покинула помещение Шевченковского суда без уведомления о причинах

Шевченковский райсуд Киева остался без охраны. Об этом сообщил на внеочередном заседании Высшего совета правосудия глава ВСП Игорь Бенедисюк, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что заседание ВСП собрано в связи с обращением Шевченковского райсуда, который сегодня утром отказались охранять бойцы Нацгвардии, а также с заявлениями в прессе главы МВД Арсена Авакова.

"19 февраля 2018 года, приблизительно в 9:30 утра, бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского райсуда без уведомления о причинах такого поступка. Таким образом Шевченковский райсуд Киева остался без охраны", - отметил он.

Бенедисюк подчеркнул, что в здании этого суда неоднократно возникали конфликтные ситуации, также там находится много резонансных производств, поэтому вопрос с его охраной нужно решать немедленно.

В связи с этим члены ВСП приняли заявление, в котором назвали "вмешательством и давлением" на судебную власть несогласие с решением Шевченковского суда отпустить на поруки стрелявшего в полицейского.

"Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от выполнения государственной функции обеспечения охраны судов", - говорится в заявлении.

"Речь идет не только о безопасности судей. Ведь снятие охраны с судов Министерством внутренних дел, в первую очередь, является угрозой безопасности граждан", - считают члены ВСП.

Ранее сегодня глава МВД предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии, комментируя решение Шевченковского райсуда Киева отпустить на свободу человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, когда тот охранял суд от нападения радикалов. По словам главы МВД, в сложившихся условиях "фактического саботажа" судей и судадминистрации он будет вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судов Нацполицией и Нацгвардией.

"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", - подчеркнул глава МВД.

Читайте также: Дело Труханова: под судом стреляли, есть раненые - фото, видео

15 февраля возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.