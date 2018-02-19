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Шевченковский суд Киева остался без охраны - глава ВСП

19.02.2018 16:46
По словам главы Высшего совета правосудия, Нацгвардия, которая осуществляла охрану, покинула помещение Шевченковского суда без уведомления о причинах
Шевченковский суд Киева остался без охраны - глава ВСП
Игорь Бенедисюк

Шевченковский райсуд Киева остался без охраны. Об этом сообщил на внеочередном заседании Высшего совета правосудия глава ВСП Игорь Бенедисюк, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что заседание ВСП собрано в связи с обращением Шевченковского райсуда, который сегодня утром отказались охранять бойцы Нацгвардии, а также с заявлениями в прессе главы МВД Арсена Авакова.

"19 февраля 2018 года, приблизительно в 9:30 утра, бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского райсуда без уведомления о причинах такого поступка. Таким образом Шевченковский райсуд Киева остался без охраны", - отметил он.

Бенедисюк подчеркнул, что в здании этого суда неоднократно возникали конфликтные ситуации, также там находится много резонансных производств, поэтому вопрос с его охраной нужно решать немедленно.

В связи с этим члены ВСП приняли заявление, в котором назвали "вмешательством и давлением" на судебную власть несогласие с решением Шевченковского суда отпустить на поруки стрелявшего в полицейского.

"Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от выполнения государственной функции обеспечения охраны судов", - говорится в заявлении.

"Речь идет не только о безопасности судей. Ведь снятие охраны с судов Министерством внутренних дел, в первую очередь, является угрозой безопасности граждан", - считают члены ВСП. 

Ранее сегодня глава МВД предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии, комментируя решение Шевченковского райсуда Киева отпустить на свободу человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, когда тот охранял суд от нападения радикалов. По словам главы МВД, в сложившихся условиях "фактического саботажа" судей и судадминистрации он будет вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судов Нацполицией и Нацгвардией.

"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", - подчеркнул глава МВД.

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15 февраля возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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