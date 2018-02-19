МИД РФ протестует против акции в офисе Россотрудничества в Киеве

В министерстве государства-агрессора назвали акцию "бесчинствами украинских националистов-русофобов"

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве и заявил решительный протест в связи с инцидентом, случившемся во время акции украинских националистов в помещении Российского центра науки и искусства (представительство Россотрудничества) в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД государства-агрессора.

В МИД РФ назвали акцию "бесчинствами украинских националистов-русофобов" и заявили, что она была проведена якобы "с подачи киевских властей".

В российском министерстве утверждают, что свидетелями событий были наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые в соответствии со своим мандатом якобы зафиксировали происходившее для доклада в ОБСЕ.

Посольство России в Киеве направило ноты протеста в МИД Украины, сообщили в МИД РФ.

"К украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям", - сказано в сообщении.

17 февраля активисты националистических организаций ворвались в здание представительства российского Федерального агентства по делам СНГ Россотрудничество, расписали стены антироссийскими лозунгами и сожгли флаг РФ, пообещав разгромить его после. Полиция Киева обещает наказать организатора беспорядков.

В Администрации президента Украины назвали "актом вандализма" этот инцидент.

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