Каддафи оплатил выдвижение в президенты Тимошенко и Саркози - СМИ

По данным Asharq Al Awsat, на президентскую кампанию во Франции ливийский диктатор потратил около 50 млн евро, а в Украине - 4 млн евро

Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи выделял средства на президентские кампании в Украине, Франции и США. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого размещена в Лондоне.

Согласно сообщению, режим Каддафи выделил $5 млн на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году, около 50 млн евро на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году, а 4 млн евро были направлены на финансирование кампании кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в 2010 году.

Газета ссылается на близкий помощника из окружения сына Каддафи Саифа аль Ислама, который якобы и анонимно рассказал, что сам передавал средства на кампанию Тимошенко.

"Деньги были заказаны доктором Багдади аль-Махмуди, премьер-министром того времени (сейчас заключен в тюрьме в Триполи), и были помещены в сумку, купюрами по 500 евро. Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киева, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер Украины", - сообщил он.

Европейская правда отмечает, что пресс-служба Батькивщины отрицает информацию, опубликованную изданием.

"Пресс-служба заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в комментарии. Позже пресс-секретарь лидера Батькивщины Марина Сорока изданию Радио Свобода также заявила, что "эта информация не соответствует действительности, это все неправда".

Помимо этого, в статье Asharq Al Awsat указано, что французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин якобы присутствовал на встрече Саркози с Каддафи и сказал, что "цифры были гораздо выше указанной (50 млн евро - ред.)".

Отмечается, что сам Саркози не раз опровергал сообщения о том, что брал деньги у ливийского диктатора. Однако помощник сына Каддафи, на которого ссылается газета, сказал якобы присутствовал и на закрытых встречах французских и ливийских официальных лиц. По его словам, Саркози за это обещал улучшить отношения между Францией и Ливией.

Asharq Al Awsat также пишет, что американский кандидат в президенты получал средства через посредника, который был близким другом Саифа аль Ислама и официального представителя США.

"Кандидат обещал Триполи, что, если он выиграет выборы, то уберет Ливию из черных списков государств-террористов. Финансирование его кампании осуществлялось за счет перевода средств через третью страну. Соглашение между ливийцами и американцами было достигнуто после встречи в американском городе Толедо в штате Айдахо", - отмечает газета.

Asharq Al Awsat - одна из старейших и самых влиятельных газет в регионе, выходит в печать в 14 городах на четырех континентах. Входит в издательско-финансовый холдинг Саудовская исследовательская и маркетинговая группа (крупнейший на Ближнем Востоке). Asharq Al Awsat - единственное издание на арабском языке, которое имеет право публиковать материалы Washington Post и USA Today.

Опубликованная статья является одним из эпизодов расследования деятельности режима Каддафи и его сотрудничества с западными лидерами.

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