Бывший оператор-наводчик боевиков сдался в Волновахе - полиция

Наемник покинул ряды террористов, потому что ему надоело жить в плохих условиях

В Волновахе Донецкой области сдался правоохранителям житель Мариуполя, который ранее был оператором-наводчиком так называемой разведывательной роты террористической организации ДНР . Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



"В Волновахе бывший оператор-наводчик разведывательной роты "ДНР" сдался правоохранителям. В отношении участника НВФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)", - сказано в заявлении.



Согласно сообщению, мариуполец с сентября 2016 по март 2017 года находился в составе незаконной вооруженной группировки. Исходя из его слов, он поехал на временно оккупированную территорию к знакомому, а ему предложили заработать денег и отправили на передовую.



В его обязанности на линии разграничения, возле Гранитного и Чермалыка, входили сбор данных и разведывательная функция. Боевику поручили должность оператора-наводчика противотанковой управляемой ракеты.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области



"Впоследствии наемник покинул ряды террористов, потому что ему надоело жить в плохих условиях. Мужчина сменил несколько мест работы на оккупированной территории, но потом решил вернуться домой и сдаться правоохранителям", - сказали в полиции.



Отмечается, что он дает показания и сотрудничает со следствием. После проверки на предмет совершения тяжких преступлений против мирного населения производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины. Согласно этой статье, лицо, которое находилось в составе НВФ и добровольно вышло из них освобождается от уголовной ответственности.



20 января в городе Лиман Донецкой области добровольно сдался полиции бывший сообщник контролируемых Кремлем боевиков, который скрывался на протяжении трех лет.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.