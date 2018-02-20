USD:  26.96  27.39   EUR:  33.30  33.96  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Лукаш и Клюев в начале марта могут выйти из-под санкций ЕС - СМИ

20.02.2018 12:59
При новом продлении ограничительных мер против Януковича и Семьи двое лиц могут быть исключены из санкционного списка, сообщил инсайдер Радио Свобода
Лукаш и Клюев в начале марта могут выйти из-под санкций ЕС - СМИ
Елена Лукаш

Европейский Союз может убрать из списка подсанкционных экс-чиновников и политиков бывшей украинской власти экс-главу Минюста Елену Лукаш и бизнесмена, бывшего нардепа Сергея Клюева. Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский инсайдер агентства Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств", - написал он.

По данным журналиста, беглый экс-президент Виктор Янукович и еще 12 человек из его окружения могут остаться в этом списке еще на год.

Сергей Клюев:

Ограничительные меры против Януковича и его окружения ЕС ввел в марте 2014 года, раз за разом продлевая их в начале каждой весны.

В санкционном списке ЕС остаются: Янукович, Виталий ЗахарченкоВиктор ПшонкаЕлена ЛукашАндрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр ЯнуковичАртем ПшонкаСергей КлюевНиколай АзаровСергей КурченкоДмитрий ТабачникСергей АрбузовАлександр Клименко и Эдуард Ставицкий.

Читайте также: Много шума из ничего. Что сделал Луценко за полтора года в ГПУ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 