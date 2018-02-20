СМИ рассказали о карьере и имуществе прокурора-обвинителя Луценко

Виктор Клименко продолжает работать на руководящей должности в прокуратуре Киева и даже участвовал в конкурсе на пост директора Госбюро расследований

Прокурор Виктор Клименко, выступавший гособвинителем во время суда над экс-главой МВД, а ныне - генпрокурором Юрием Луценко в 2012 году, продолжает строить карьеру в прокуратуре и приватизировал всего за 10 гривень служебную квартиру в Киеве. Об этом пишет антикоррупционный портал Prosud.

Клименко, согласно его автобиографии, с 2001 года побывал на разных должностях сначала в прокуратуре Соломенского района Киева, а затем и в прокуратуре столицы. В 2010-2014 годах, то есть при президентстве Виктора Януковича, Клименко работал в киевской прокуратуре на руководящих должностях.

С 14 апреля 2016 года Клименко занимает пост начальника отдела обеспечения гособвинения в регионе управления поддержания гособвинения в суде прокуратуры Киева.

В 2012-м прокурор проходил квалификационный экзамен на должность судьи, а в 2016-2017 годах участвовал в конкурсе на пост директора Госбюро расследований.

"Наиболее скандальным делом с участием Виктора Анатольевича Клименко является осуждение нынешнего генпрокурора - Юрия Луценко. Тогда, в 2012 году, Клименко выступал гособвинителем по делу экс-главы МВД. В то время Клименко не скупился на слова и публично обвинял Луценко в политизации дела. Сам же Луценко тоже не очень доброжелательно отзывался о Клименко", - отмечают в Prosud.

В декларации чиновника фигурирует Ирина Черная, которая проживает вместе с Клименко, но не состоит с ним в браке. Согласно сайту Генпрокуратуры, с 31 января 2018-го она работает в ГПУ замначальника отдела обеспечения обвинения в Верховном суде.

Анализ деклараций прокуроров за 2013, 2015 и 2016 годы показал, что за этот период Клименко задекларировал 391 тысячу грн зарплаты, 1,6 млн грн наследства и 1,1 млн грн от продажи недвижимости.

Черная задекларировала за это время 259 тысяч грн зарплаты (только в 2013-м) и 400 тысяч грн в качестве подарка от отца, однако в 2015 и 2016 годах не указала ни одной гривни зарплаты. Общественники отмечают, что такое может быть в случае ухода за ребенком, однако в этой ситуации выплаты на ребенка до его трехлетия получал почему-то Клименко, а не Черная.

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При этом в декларации Черной за 2013 год есть дочь Клименко Дарья, но сам прокурор там отсутствует. Это, а также отсутствие собственной декларации Клименко за 2014-й не позволяют выяснить, откуда у прокурора недвижимость, которую он продал за 1,1 млн грн, констатируют в Prosud.

Согласно декларации за 2015-й, Клименко, продав свое имущество за более чем миллион гривень, пользовался служебной квартирой площадью 56,3 кв. м, а уже в 2016 году квартира такой же площади указана как частная собственность.

"Получается, прокурор просто приватизировал служебное жилье за 10 грн. Сегодня эта квартира находится в собственности Клименко и его дочери. Кроме того, у семьи Клименко было другое недвижимое имущество, поэтому проблем с жильем у него не было", - пишет портал, добавляя, что бывшая государственная квартира расположена в столичной многоэтажке на проспекте Петра Григоренко, 22/20, и стоит почти 1,3 млн грн.

Также в 2017 году Клименко получил в наследство от матери три земельных участка в Черниговской области.

В свою очередь Черная владеет двумя квартирами в Киеве - площадью 46,3 и 101 кв. м. Последняя находится в новостройке и, согласно декларации, стоит 585 тысяч грн при реальной стоимости подобного жилья около $100 тысяч.

Клименко - владелец автомобиля Volkswagen Jetta 2015 г. в., который куплен им за 612 тысяч грн. Черная пользуется Toyota Corolla 2008 г. в., а в 2017-м купила себе за 633 тысячи грн новое авто этой же марки и модели.

В сентябре 2017 года двое судей, которые в 2013-м в кассационной инстанции оставили без изменений обвинительный приговор Луценко, оказались среди кандидатур судей нового Верховного суда, рекомендованных к назначению Высшим советом правосудия.

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