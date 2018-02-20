Полицейские в Киеве провели акцию протеста против решения суда

При этом они не считают, что в данной акции есть политическая составляющая

Под зданием Шевченковского райсуда Киева около 100 человек из полка специального назначения столичной полиции провели акцию протеста против решения суда отпустить на поруки подозреваемого в ранении полицейского. Об этом сообщает Hromadske.

По словам корреспондента издания, полицейские из первой роты киевского полка полиции выстроились перед зданием суда, молча постояли несколько минут и ушли.

"Мы пришли для того, чтобы выразить свой протест против решения суда, который отпустил из-под стражи лицо, стрелявшее в нашего коллегу", - сказал в комментарии корреспонденту издания командир первой роты Александр Огневой.

При этом он не считает, что в данной акции есть политическая составляющая.

15 февраля 2018 года возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Позже выяснилось, что подозреваемым является бывший боец батальона Донбасс Александр Федорченко. При избрании меры пресечения Шевченковский райсуд отклонил ходатайство прокурора об аресте и отпустил его на поруки народных депутатов.

Вчера глава МВД Арсен Аваков потребовал от прокуратуры и апелляционного суда "незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому". Также он предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии. Высший совет правосудия назвал это "давлением на судебную власть".

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