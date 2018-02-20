Суд вернул обвинительный акт по Коцабе: в нем нет обвинения

В суде отметили, что в обвинительном акте прокурор указал лишь сведения о подозрениях Коцабы, но не сформулировал обвинение

20 февраля Долинский районный суд Ивано-Франковской области вернул прокурору обвинительный акт против подозреваемого в госизмене Руслана Коцабы, так как в нем отсутствует формулировка обвинения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд проанализировал обвинительный акт, составленный и утвержденный еще в марте 2015 года, и пришел к выводу, что "указанное процессуальное решение прокурора не отвечает требованиям п. 5 ч. 2 ст. 291 УПК Украины, поскольку не содержит формулировки обвинения Коцабы Р.П. в соответствии с положениями процессуального закона, так как в нем содержится лишь изложение фактических обстоятельств уголовных правонарушений, которые прокурор считает установленными, и правовая квалификация уголовных преступлений".

"Кроме того, данный обвинительный акт также не содержит ссылок о том, что Коцаба Р.П. обвиняется в совершении инкриминируемых ему уголовных преступлений, так как в нем имеются лишь сведения о подозрениях Коцабы Р.П. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.1 ст.114-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отметили в Долинском райсуде, ранее Апелляционный суд Киевской области постановил, что суд первой инстанции не имел правовых оснований для назначения судебного разбирательства в деле Коцабы, поскольку в обвинительном акте не было сформулировано обвинение в совершении инкриминируемых уголовных преступлений.

В суде отметили, что прокурор может повторно направить в суд обвинительный акт после устранения указанных нарушений.

Коцаба известен тем, что в 2015 году распространил видеообращение, в котором призвал отказаться от мобилизации. Против него было открыто производство по подозрению в госизмене. В 2016 году журналист был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Суд не усмотрел в его действиях госизмены, но квалифицировал их по ст. 114-1 (препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период) УК.

В том же году апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным по всем пунктам обвинения, полностью оправдал, и освободил из-под стражи в зале суда. Однако прокуратура обжаловала это решение. 1 июня 2017 г Высший спецсуд отменил оправдательное решение в отношении Коцабы.

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