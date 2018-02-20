В Варшаве поляк напал на украинцев из-за национальности - СМИ

По информации полиции, 27-летний поляк избил двух украинцев в автобусе, выкрикивая оскорбления и призывая покинуть Польшу

Полиция в Варшаве задержала поляка по подозрению в избиении украинца на почве национальной нетерпимости. Об этом сообщает польское издание Onet.pl.

По словам представителей полиции, инцидент произошел, когда двое украинцев входили в автобус на остановке общественного транспорта. 27-летний поляк оттолкнул одного из них и вошел первым.

"Когда автобус тронулся, мужчина подошел к ним и напал, нанося удары кулаком по голове. В то же время он публично оскорблял их из-за их национальности в присутствии других пассажиров", - рассказала комиссар районного полицейского управления в Варшаве Марта Суловская.

Пострадавшие были госпитализированы. При этом нанесенные им повреждения потребовали наложения швов.

Злоумышленник пытался бежать, но был задержан полицией. Ему выдвинуто обвинение в нападении на этнической почве. Поляку грозит пять лет тюрьмы.

Как сообщалось, после показа на одном из польских телеканалов фильма о современных польских неонацистских организациях премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий принял решение создать межведомственную группу для борьбы с проявлениями тоталитарных идеологий.

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