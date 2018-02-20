В США предъявили обвинение соавтору доклада о суде над Тимошенко

Юриста Алекса ван дер Цваана обвинили во лжи следствию по делу Трамп-РФ, которая касается его работы в интересах режима Виктора Януковича в 2012 году

Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование возможного вмешательства России в выборы президента США 2016 года, обвинил экс-партнера лондонского офиса юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Алекса ван дер Цваана во лжи, касающейся его работы над докладом о деле экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, который был подготовлен по заказу режима Виктора Януковича. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в 2012 году фирма Skadden по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования Тимошенко тогдашней властью, и ван дер Цваан был одним из его соавторов. Документ был ответом на критику со стороны США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.

В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию. Сегодня, 20 февраля, его ожидают в федеральном суде Вашингтона.

Алекс ван дер Цваан (фото - Skadden)

Как утверждает следствие, ван дер Цваан солгал о своей последней беседе с Ричардом Гейтсом - бизнес-партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Гейтса и Манафорта ранее обвинили в отмывании средств и теневых сделках с бывшими украинскими властями в лице Януковича и Партии регионов.

"Ван дер Цваан сказал следователям, что его последним контактом с Гейтсом было безобидное текстовое сообщение в середине августа 2016 года, тогда как на самом деле в следующем месяце они обсуждали доклад о деле Тимошенко в телефонном разговоре, тайно записанном адвокатом", - пишет издание.

Также следствие считает, что ван дер Цваан солгал о дате последнего разговора с еще одним человеком, который условно идентифицирован как "Лицо А.".

По словам прокуроров, юрист также удалил электронную переписку, запрошенную офисом Мюллера.

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Тем временем фирма Skadden, готовившая доклад о деле Тимошенко, в своем заявлении утверждает, что ван дер Цваан не имеет к ней отношения с 2017 года, а сама компания "сотрудничает с властями в этом вопросе".

16 февраля 2018-го спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что по результатам расследования ФБР 13 россиянам предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

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