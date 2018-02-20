Завершить АТО помешала регулярная армия РФ - Порошенко

Президент отметил, что "антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии"

Только прямое вторжение подразделений регулярной российской армии помешало полному и успешному завершению Антитеррористической операции в Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Военного кабинета, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что "антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии".

"В формате АТО было освобождено 2/3 оккупированного Донбасса. Поскольку каждый из вас принимал в этом непосредственное участие, можем констатировать, что только прямое вторжение подразделений российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений российской армии, которые пересекли границы, напали на демотивированную украинскую армию, сомнений в эффективности завершения операции у меня нет", - заявил президент.

Еще одной причиной проблем на начальном этапе обороны Украины, по его убеждению, было полное разрушение Вооруженных Сил Украины, украинской разведки и спецслужб предыдущей властью.

"Сознательно уничтожались украинские Вооруженные Силы. Через механизмы присутствия иностранных агентов, распродажу войска, деморализацию, преступное сокращение, ликвидацию системы обеспечения, ликвидацию системы подготовки кадров. Сегодня мы можем уже об этом говорить, что в 2014 году усилиями и предыдущего президента и предыдущих министров армия была уничтожена", - сказал Порошенко.

Президент ждет предложения по кандидатуре командующего объединенных сил. Такое поручение он дал сегодня министру обороны и главе Генштаба на заседании военного кабинета.

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