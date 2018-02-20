Гриневич опровергла заявление главы МИД Венгрии о консультациях

По словам министра образования, венгров пригласили, но они не приехали

Министр образования Лилия Гриневич назвала "неправдой" заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что представителей венгерской общины Закарпатья якобы не приглашали на консультации по изменениям в закон об образовании. Об этом она сказала журналистам сегодня после круглого стола, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это неправда, потому что у нас есть все подтверждения о приглашении (венгерского меньшинства, - ред). Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже имели купленные билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция", - сказала Гриневич.

Ранее Сийярто обвинил Украину в запуске "международной кампании лжи" по поводу закона об образовании и заявил, что украинские власти якобы не пригласили венгров Закарпатья на консультации по языковой норме этого документа.

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