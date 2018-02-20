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Пострадавшим во время Евромайдана выплатили 250 млн грн помощи

20.02.2018 22:23
В Минсоцполитики сообщили, что пострадавшим и семьям погибших во времена Революции достоинства выплатили 255,8 млн грн помощи
Пострадавшим во время Евромайдана выплатили 250 млн грн помощи

По состоянию на 20 февраля 2018 года, пострадавшим и семьям погибших во времена Революции достоинства выплатили 255,8 млн грн финансовой помощи. В целом помощь предоставили 1080 людям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Финансирование проводится по бюджетной программе "Предоставление одноразовой денежной помощи членам семей людей, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, проходивших в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года и лицам, которые получили телесные повреждения, подверглись избиениям, пыткам".

Сегодня начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк обнародовал новые детали расследований по делам преступлений времен Евромайдана.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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