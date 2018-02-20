Пострадавшим во время Евромайдана выплатили 250 млн грн помощи
По состоянию на 20 февраля 2018 года, пострадавшим и семьям погибших во времена Революции достоинства выплатили 255,8 млн грн финансовой помощи. В целом помощь предоставили 1080 людям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Финансирование проводится по бюджетной программе "Предоставление одноразовой денежной помощи членам семей людей, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, проходивших в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года и лицам, которые получили телесные повреждения, подверглись избиениям, пыткам".
Сегодня начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк обнародовал новые детали расследований по делам преступлений времен Евромайдана.
Читайте также: "Суды по Майдану выглядят как издевательство над людьми"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:39
-
вчера
16:15
-
вчера
15:20
-
вчера
14:25
-
вчера
12:43
Новости партнеров
- 143587
- 80700
- 63145
- 25512
- 22408