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За время оккупации в Крыму незаконно задержали 456 украинцев

21.02.2018 02:37
За четыре года оккупации российские силовики провели больше 350 незаконных допросов и больше 100 обысков
За время оккупации в Крыму незаконно задержали 456 украинцев
Фото: MFA of Ukraine/Twitter

За четыре года оккупации Крыма российские силовики незаконно задержали на территории полуострова 456 граждан Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

За это время было 377 незаконных допросов и 112 обысков.

Более 40 незаконно осужденных уже отбывают наказание по ложному обвинению.

"После четырех лет ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Задержания украинцев и крымских татар стали нормальной практикой. Россия продолжает жить в своем имперском прошлом, затаскивая Украину в СССР. Мы не будем играть по этому сценарию", - говорится в сообщении МИД.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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