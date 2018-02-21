За время оккупации в Крыму незаконно задержали 456 украинцев

За четыре года оккупации российские силовики провели больше 350 незаконных допросов и больше 100 обысков

За четыре года оккупации Крыма российские силовики незаконно задержали на территории полуострова 456 граждан Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.



За это время было 377 незаконных допросов и 112 обысков.



Более 40 незаконно осужденных уже отбывают наказание по ложному обвинению.



"После четырех лет ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Задержания украинцев и крымских татар стали нормальной практикой. Россия продолжает жить в своем имперском прошлом, затаскивая Украину в СССР. Мы не будем играть по этому сценарию", - говорится в сообщении МИД.

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