Порошенко: Мое авто обстреляли на границе Украины и РФ в 2014-м
Президент Петр Порошенко утверждает, что в апреле 2014 года его автомобиль во время посещения пгт Изварино в Луганской области (сейчас временно оккупированная территория, - ред.) был обстрелян. Об этом глава государства заявил во время дачи показаний на заседании Оболонского райсуда по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, в апреле 2014-го он ездил в Луганск, чтобы встретиться с преподавательским составом одного из университетов. Встреча проходила недалеко от захваченного боевиками здания областного СБУ, и ее "пытались заблокировать молодчики".
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После этого Порошенко решил съездить на украинско-российскую границу - в Изварино.
"Моя машина, по сообщению помощника, была обстреляна. И во время встречи с жителями Изварино тоже были провокационные выступления неизвестных людей, которые пересекли границу с российской стороны. Обстановка была очень напряженной и хорошо координировалась спецслужбами РФ", - рассказал он.
Изварино на карте региона:
29 июня 2017 года суд разрешил заочное осуждение Януковича. Беглец поначалу заявил из России, что не будет принимать участие в процессе, но в декабре его адвокаты все же вернулись на заседания. По этому делу суд допросит 16 свидетелей стороны защиты (из 138 заявленных).
Янукович проходит подозреваемым в уголовном деле по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы в нарушение конституционного порядка), а также ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.
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