Порошенко о Медведчуке: Самый эффективный канал коммуникации с РФ

Президент отметил, что будет работать с кем угодно, кто "эффективно поможет вернуть хоть одного украинского заложника домой"

Президент Петр Порошенко назвал кума президента РФ, представителя Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Виктора Медведчука "самым эффективным" каналом коммуникации с государством-агрессором Россией. Об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос издания Цензор.нет.

В ответ на вопрос журналиста, что кум Владимира Путина делает в украинской делегации в Минске, на кого он работает и какую пользу приносит, Порошенко отметил, что во время переговоров в столице Беларуси, когда обсуждались и заключались минские соглашения, Медведчука в составе украинской делегации не было.

"Есть так называемая гуманитарная подгруппа, которая занимается исключительно вопросом освобождения заложников. Это не минская группа, это часть трехсторонней контактной группы. Действительно, экс-глава СБУ назначил в эту группу представителем Виктора Медведчука. Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что я буду работать с любым, кто эффективно поможет вернуть хоть одного украинского заложника домой", - сказал президент.

По его словам, Украина пыталась использовать разные каналы коммуникации с РФ и подконтрольными ей боевиками - начиная с военных и заканчивая церковью.

"Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решение об освобождении (заложников) принимает непосредственно Путин", - подчеркнул Порошенко.

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Также глава государства сообщил, что недавно встречался с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

"Была информация, что нам через церковь удастся вытащить пятерых наших ребят из Донецка. К сожалению, это сорвалось", - добавил Порошенко.

Ранее в феврале 2018 года Медведчук в интервью российским СМИ отказался сообщать подробности своих разговоров с Путиным.

В 2016 году сообщалось, что Медведчук регулярно осуществляет прямые авиаперелеты на частном самолете между Украиной и Россией, несмотря на запрет Госавиаслужбы.

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