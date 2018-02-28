Порошенко о Медведчуке: Самый эффективный канал коммуникации с РФ
Президент Петр Порошенко назвал кума президента РФ, представителя Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Виктора Медведчука "самым эффективным" каналом коммуникации с государством-агрессором Россией. Об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос издания Цензор.нет.
В ответ на вопрос журналиста, что кум Владимира Путина делает в украинской делегации в Минске, на кого он работает и какую пользу приносит, Порошенко отметил, что во время переговоров в столице Беларуси, когда обсуждались и заключались минские соглашения, Медведчука в составе украинской делегации не было.
"Есть так называемая гуманитарная подгруппа, которая занимается исключительно вопросом освобождения заложников. Это не минская группа, это часть трехсторонней контактной группы. Действительно, экс-глава СБУ назначил в эту группу представителем Виктора Медведчука. Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что я буду работать с любым, кто эффективно поможет вернуть хоть одного украинского заложника домой", - сказал президент.
По его словам, Украина пыталась использовать разные каналы коммуникации с РФ и подконтрольными ей боевиками - начиная с военных и заканчивая церковью.
"Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решение об освобождении (заложников) принимает непосредственно Путин", - подчеркнул Порошенко.
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Также глава государства сообщил, что недавно встречался с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.
"Была информация, что нам через церковь удастся вытащить пятерых наших ребят из Донецка. К сожалению, это сорвалось", - добавил Порошенко.
Ранее в феврале 2018 года Медведчук в интервью российским СМИ отказался сообщать подробности своих разговоров с Путиным.
В 2016 году сообщалось, что Медведчук регулярно осуществляет прямые авиаперелеты на частном самолете между Украиной и Россией, несмотря на запрет Госавиаслужбы.
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