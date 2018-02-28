"Никакой тайны": Порошенко рассказал о встрече с Тимошенко
Президент Петр Порошенко сообщил подробности своей последней встречи с лидером Батьківщини Юлией Тимошенко, отметив, что не делает из этого "никакой тайны". Об этом глава государства рассказал сегодня, 28 февраля, во время пресс-конференции "Вызовы-2018".
Журналист информагентства РБК-Украина Сергей Щербина попросил Порошенко прокомментировать информацию СМИ о том, что на днях президент якобы достиг договоренности с Народным фронтом, премьер-министром Владимиром Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко о создании "единого политпроекта" перед предстоящими выборами и что глава государства якобы встречался с Тимошенко.
Отвечая на этот вопрос, Порошенко подчеркнул, что не собирается участвовать в парламентских выборах 2019 года, и добавил, что "вопрос политических союзов - это вопрос чрезвычайно важный для того, чтобы координировать усилия, в том числе в рамках действующей коалиции".
"У меня есть один союзник - украинский народ. Я благодарен политическим партиям, я их поддерживаю, я буду делать все возможное, но на сегодня это не моя повестка дня", - заявил он.
Также Порошенко отметил, что, скорее всего, на президентских выборах не будет "выдвиженцем партий", однако не исключил этот вариант полностью.
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По словам президента, он регулярно встречается со всеми руководителями политических фракций в парламенте.
"В том числе я встречался с Юлией Владимировной Тимошенко. Много раз, в том числе, мне кажется, один раз в этом году. Мы очень тщательно обсудили процедуру выдвижения кандидатов в члены ЦИК, потому что там было miscommunication (англ. "недопонимание" - ред.) и фракция Батьківщина сменила свою кандидатуру, которая соответствовала выраженным мной критериям, которым должны соответствовать кандидаты в ЦИК", - сказал глава государства.
"Юлия Владимировна поблагодарила меня, когда я сказал, что я, безусловно, кандидатуру Батьківщини внесу в Раду и пусть парламент определяется, что и было сделано. Я не делаю из этого никакой тайны", - подытожил Порошенко.
22 февраля 2018 года социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты опроса украинцев, согласно которым лидерами президентских выборов стали бы Тимошенко и Порошенко, причем во втором туре победила бы лидер партии Батьківщина.
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