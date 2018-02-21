Россия платит немалую цену за свои действия в Украине - Волкер

Россия реально теряет от участия в конфликте, а позитива для нее нет, отметил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия платит немалую цену за свои действия в Украине. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

"Россия уже платит немалую цену за свои действия в Украине - я говорю и о санкциях ЕС и США, и о средствах, которые они тратят на гражданское управление (оккупированной частью Донбасса, - ред.), и о военных расходах, и о репутации страны, и о человеческих потерях, погибших россиянах. Так что Россия реально теряет от участия в конфликте - а позитива для нее нет", - подчеркнул Волкер.

Он напомнил, что в США решили предоставить Украине оборонительное вооружение.

"И поэтому я надеюсь, что в какой-то момент в Москве придут к выводу: хотя это и противоречит долгосрочной цели России, но тактически им самим выгоднее прекратить оккупацию и восстановить целостность Украины", - сказал Волкер.

По его словам, минские соглашения не выполняются полностью, поскольку РФ не приняла такого решения.

"Для этого Россия должна решить, что она хочет мира на Донбассе. Пока Россия не приняла такого решения, но я надеюсь, что со временем это произойдет. И когда это произойдет, нужно будет создать условия, при которых будет возможно выполнить минские соглашения. Именно для этого нужны миротворцы! Нужно отозвать российские войска, согласиться на миротворцев, позволить им обеспечить контроль на границе, охрану складов с оружием", - отметил Волкер.

Он считает, что если все это будет сделано, то наступит очередь Украины выполнить свою часть минских соглашений - провести местные выборы, объявить амнистию, принять особый статус.

"Да, сейчас Минск стоит без движения, но все может измениться, как только Россия решит, что его следует выполнять", - добавил Волкер.

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16 февраля 2018 года Волкер сообщил, что формат миротворческой миссии для Донбасса, который обсуждается на "реальных переговорах" США и РФ, похож на формат, предложенный американским неправительственным мозговым центром Hudson Institute.

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