МИД Украины и ФРГ договариваются о встрече нормандской четверки

Как только в Берлине согласуют формат коалиции, можно будет говорить о дате и месте более предметно, объяснил министр иностранных дел Павел Климкин

Новая встреча глав МИД стран так называемого нормандского формата на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась из-за того, что все еще не сформировано новое правительство Германии - одного из участников формата (Украина, ФРГ, Франция и РФ). Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.

Глава украинской дипломатии напомнил, что встреча была предварительно запланирована на 16 февраля в Мюнхене, но сорвалась из-за того, что немецкий глава МИД Зигмар Габриэль не смог вовремя прибыть.

"Сейчас мы договорились несколько дней подождать окончательных результатов согласования коалиционного соглашения в Германии. Как только будет коалиционное соглашение - будет формально утвержден состав правительства Германии", - сказал Климкин.

По его словам, сейчас украинские дипломаты согласовывают с МИД Германии возможные даты и повестку дня.

"...Хотя она была определена на Мюнхен, и, я считаю, еще является актуальной", - отметил министр.

Читайте также: Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Нормандским форматом называют созданный в 2014 году формат переговоров об урегулировании на временно оккупированной Россией части Донбасса в составе представителей четырех государств: Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.