РФ считает политзаключенных в Крыму россиянами - Климкин

МИД старается работать по всем возможным каналам для освобождения заложников как в ОРДЛО, так и в Крыму, подчеркнул министр иностранных дел

Украина будет добиваться освобождения всех без исключения заложников, в том числе в Крыму, хотя Россия манипулирует на международной арене тем, что на полуострове якобы проживают ее граждане и обсуждать это с Киевом не хочет. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.

Он напомнил, что на полях Мюнхенской конференции встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Очень сложная встреча... на которой мы как раз начали с обсуждения вопроса освобождения наших заложников и политических заключенных", - отметил он.

Речь, по его словам, шла о том, что нужно завершить процесс освобождения заложников и начать реальную работу над тем, как будут освобождены политические заключенные.

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"Вы знаете, у нас есть в тюрьмах на территории Украины российские граждане. Нам нужно четко определиться, как мы это делаем", - сказал он.

"Мы стараемся работать по всем возможным каналам. Я сознательно не буду рассказать все, говорю честно, поскольку это было предметом моих переговоров и с французским министром несколько раз, предметом переговоров и с Евросоюзом. Сейчас мы ищем все возможные пути. Пока что о каких-то конкретных вещах сознательно говорить не буду", - отметил он.

Климкин добавил, что это касается не только вопроса освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, но и всех других политзаключенных.

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"Причем и тех, которые находятся на территории России, но также и тех, которые находятся на территории оккупированного Крыма. Россия пытается манипулировать с нашими партнерами, она выдвигает аргумент: "А те, что из Крыма, они якобы российские граждане". И именно это они пытаются подавать как то, что это не вопрос обсуждения с нами. Но это им не удастся", - подчеркнул Климкин.

16 февраля 2018 года Климкин по итогам встречи с главой МИД РФ заявил, что ни к каким договоренностям прийти не удалось.

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