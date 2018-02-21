Послы ЕС продлили санкции за агрессию России против Украины

Ограничительные меры Евросоюза против 150 лиц и 38 компаний, так или иначе способствовавших захвату Крыма, останутся в силе по меньшей мере полгода

Послы государств Европейского Союза одобрили продление санкций этого объединения стран против виновных в гибридной агрессии России против Украины, в частности за оккупацию Крыма. Активы фигурантов списка продолжают оставаться замороженными, также им запрещен въезд на территорию ЕС, сообщил у себя в Twitter брюссельский инсайдер агентства Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Решение о продлении санкций за незаконную аннексию Крыма и вооруженную агрессию в Донбассе принято на заседании Комитета постоянных представителей (COREPER) ЕС в Брюсселе.

Таким образом, с списке остаются 150 лиц и 38 компаний.

В декабре 2017 года ЕС утвердил решение о продлении на 6 месяцев экономических санкций против РФ за ее гибридную агрессию против Украине.

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