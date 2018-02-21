В Украине продолжается горячая война - Волкер
В Украине в настоящее время продолжается горячая война. Об этом в интервью Европейской правде заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Задача в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться. Украину атакуют. Тут продолжается горячая война. Украинские солдаты гибнут каждую неделю. Украина как независимое государство имеет право на защиту, и мы можем поддержать ее способность обороняться", - подчеркнул Волкер .
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По его словам, превращение Донбасса в "замороженный конфликт" - неприемлемый вариант.
"Это не удовлетворит никого, никто на этом не остановится. Я надеюсь, что в итоге конфликт будет решен. Но подчеркну: оружием его в любом случае не решить. И невозможно его решить, если оставить все как есть", - сказал Волкер.
Он добавил, что задача США заключается в том сделать так, чтобы в конце концов от решения конфликта выиграли все.
"И жители Донбасса, в том числе русскоязычные, и жители остальной части Украины - будь-то русскоязычные или украиноязычные. Чтобы Украина и Россия восстановили нормальные отношения. Чтобы от этого выиграла также сама Россия - ведь санкции, связанные с Минском, будут сняты", - добавил Волкер.
Ранее он заявлял, что Россия платит немалую цену за свои действия в Украине.
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