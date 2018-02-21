Дело Трамп-Россия: соавтор доклада о Тимошенко признался во лжи

Юрист признал, что солгал следствию о своих контактах с Риком Гейтсом - партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба президента США

Лондонский юрист, экс-партнер юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Алекс ван дер Цваан, который участвовал в подготовке заказанного режимом Виктора Януковича доклада о суде над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, признал себя виновным в лжесвидетельстве следствию по делу о возможном вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Спецпрокуратура, возглавляемая Робертом Мюллером, 20 февраля 2018-го обнародовала обвинение юриста во лжи, и он сразу в тот же день признал свою вину в вашингтонском суде.

Ван дер Цваан признал, что солгал следователям о своих контактах с Риком Гейтсом - партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа (впоследствии Гейтс также работал в этом штабе).

Как утверждает прокуратура, ван дер Цваан врал, заявляя, что не знает, почему одно из электронных писем из переписки между ним и неназванным лицом не было предоставлено следствию, тогда как на самом деле юрист удалил это письмо.

Издание Bloomberg отмечает, что, по версии следователей, в сентябре 2016 года юрист контактировал с Гейтсом, а также неким "лицом А." в Украине.

Все трое якобы общались по телефону и посредством зашифрованных сообщений, опасаясь уголовного преследования со стороны украинских властей из-за доклада о суде над Тимошенко. Это произошло сразу после того, как летом 2016-го в СМИ появилась информация о теневых сделках Манафорта с режимом Януковича, что вынудило политконсультанта покинуть штаб Трампа.

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В 2012 году фирма Skadden по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования Тимошенко тогдашней властью, и ван дер Цваан был одним из его соавторов. Документ был ответом на критику со стороны США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.

По словам прокуроров, на допросе в ноябре 2017 года ван дер Цваан пытался свести к минимуму свою роль в подготовке доклада о Тимошенко. Следствие также утверждает, что Манафорт и Гейтс тайно провели через офшорные счета $4 млн, чтобы оплатить этот отчет.

По данным СМИ, ван дер Цваан женат на дочери российского миллиардера, акционера финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп Германа Хана.

16 февраля 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что по результатам расследования ФБР 13 россиянам предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

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