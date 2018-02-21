В Кремле отреагировали на подписание Порошенко закона о Донбассе

Также пресс-секретарь Путина отметил, что в России боятся силового ответа на свою агрессию

В Кремле считают, что подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса в минимальной степени будет способствовать выполнению минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что недавний закон, который был подписан президентом (Украины), к большому сожалению, в минимальной степени может способствовать реализации минских договоренностей, если не сказать большего", - сказал Песков.

Также он отметил, что в России боятся силового варианта противостояния своей агрессии.

"Более того, конечно, существуют у экспертов опасения, что этот закон провоцирует "горячие головы" в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования на юго-востоке, что имело бы непоправимые последствия", - сказал пресс-секретарь Путина.

Вчера Порошенко подписал закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей №7163. Президент напомнил, что закон квалифицирует Россию как страну-агрессора; юридически определено, что именно РФ оккупировала часть украинской территории; закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.