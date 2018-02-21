Москаль заявил, что Венгерский центр в Ужгороде подожгли поляки

Губернатор назвал имена польских граждан, которые, по его информации, пытались поджечь офис, а также рассказал об их организации

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде пытались поджечь граждане Польши - члены пророссийской праворадикальной организации Фаланга. Об этом говорится в сообщении на сайте Москаля.

По его словам, личности злоумышленников установили правоохранительные органы.

"Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 г.р., житель г. Быдгощ. Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении.

По словам Москаля, Фаланга - экстремистская праворадикальная организация, исповедующая идеологию панславизма под эгидой России. Поддерживает политику Путина и тесно контактирует с российскими правыми Лимонова.

Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск, отметил губернатор.

Он также опубликовал фото поляков, которые взял на их страницах в соцсетях.

Как ранее сообщил сайт Mukachevo.net со ссылкой на председателя организации закарпатских венгров, народного депутата Украины Василия Брензовича, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

Тогда в комментарии изданию пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева подтвердила "задымление в одном из офисов Ужгорода", однако отметила, что на данный момент правовая квалификации случая не установлена. Вместе с тем в комментарии корреспонденту LIGA.net Щеголева сказала, что не может подтвердить факт инцидента.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил провокацию, заявив, что в здание организации был брошен коктейль Молотова.

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