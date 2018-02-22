Языковой закон: Госдеп советует Украине сотрудничать с соседями

Джон Салливан посоветовал Украине внедрять новый закон таким образом, чтобы он не ущемлял права нацменшинств

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан посоветовал Украине сотрудничать с соседними странами по внедрению нового образовании, языковая статья которого стала причиной недоразумений, в частности, с Венгрией. Об этом он заявил во время выступления в Дипломатической академии Украины, передает УНИАН.

"Я знаю, что закон об образовании вызвал определенную обеспокоенность среди соседей Украины, в частности, требования по языку. Мы поддерживаем реформу в области образования в Украине, и в частности, мы поддерживаем реформу надлежащей языковой подготовки", - подчеркнул Салливан.







Джон Салливан (фото - пресс-служба Госдепа)

Салливан отменил понимание американской стороны в необходимости реформы.

"Наш совет состоит в том, чтобы Украина сотрудничала со своими соседями в воплощении этой образовательной реформы, и воплощала ее таким способом, который не будет ущемлять права граждан в Украине, которые в дополнение к украинскому говорят на другом языке", - отметил он.

Ранее Госдеп сообщал, что 21 февраля в Украину с визитом приедет зам госсекретаря США Джон Салливан. У него были запланированы встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным, чтобы обсудить экономические и антикоррупционные реформы.

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