Госдеп призвал Украину не останавливаться: Реформы бывают страшны

Украинцы, как и американцы, ждут, что правительство начнет бороться с коррупцией, которая тянет Украину в прошлое, заявил дипломат США Джон Салливан

Если Украина успешно проведет кампанию по борьбе с коррупцией, она опровергнет российскую пропаганду, где Украину изображают как "несостоявшееся государство", так как свободная и экономически успешная Украина - один из самых больших страхов Кремля. Об этом во время выступления в Дипакадемии Украины заявил замгоссекретаря США Джон Салливан, говорится в транскрипте его речи на сайте Госдепа.

По его словам, США уже вложили более $2 млрд средств в развитие Украины.

"Украинский народ ожидает, что его лидеры ответят на этот призыв (побороть коррупцию, - ред.). И американский народ тоже", - добавил Салливан.

Также замгоссекретаря США перечислил вред от коррупции для украинского общества по пунктам:

- она сдерживает иностранные инвестиции и сокращает ВВП;

- подрывает экономические инициативы и предпринимательство;

- лишает государство налоговых средств, которые из карманов украинцев попадают к тем, кто у власти;

- порождает нищету;

- и подавляет надежды тех, кто играет по правилам.

Салливан подчеркнул: украинское правительство должно проводить реформы, чтобы обеспечить закон, перед которым все равны. "Вот что означает "достоинство", - добавил он.

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"Мы приветствуем ваши смелые реформы в области образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения. С переменами всегда сложно, а порой даже страшно. Но эти реформы принесут огромную пользу народу Украины и помогут им построить ту страну, которой они жаждут... Мы призываем вас отступить от коррумпированного и авторитарного прошлого. Не воспринимайте больше все это, как "обычное дело", потому что вы заслуживаете лучшего. Борьба Украины с коррупцией не менее важна, чем борьба с российской агрессией. Это две стороны одной и той же монеты. Победа в обоих случаях - это вопрос нацбезопасности, и потому для Украины крайне важно стремиться к глубокой, всеобъемлющей и своевременной перестройке", - пояснил Салливан.

Дипломат США подчеркнул крайне важную роль "энергичного гражданского общества" в Украине. При этом Салливан особенно отметил один момент: "Нужно помнить, что, хотя гражданское общество играет важную роль, оно - не правительство".

"Активистов гражданского обществах нельзя обязывать к участию в системе э-декларирования, которая была создана для того, чтобы сделать госслужащих (тех, кто несет ответственность за госресурсы) подотчетными гражданам и налогоплательщикам", - пояснил он.

Гражданское общество должно работать в тандеме с правительством, подытожил замглавы Госдепартамента США.

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