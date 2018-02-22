Госдеп призвал Украину не останавливаться: Реформы бывают страшны
Если Украина успешно проведет кампанию по борьбе с коррупцией, она опровергнет российскую пропаганду, где Украину изображают как "несостоявшееся государство", так как свободная и экономически успешная Украина - один из самых больших страхов Кремля. Об этом во время выступления в Дипакадемии Украины заявил замгоссекретаря США Джон Салливан, говорится в транскрипте его речи на сайте Госдепа.
По его словам, США уже вложили более $2 млрд средств в развитие Украины.
"Украинский народ ожидает, что его лидеры ответят на этот призыв (побороть коррупцию, - ред.). И американский народ тоже", - добавил Салливан.
Также замгоссекретаря США перечислил вред от коррупции для украинского общества по пунктам:
- она сдерживает иностранные инвестиции и сокращает ВВП;
- подрывает экономические инициативы и предпринимательство;
- лишает государство налоговых средств, которые из карманов украинцев попадают к тем, кто у власти;
- порождает нищету;
- и подавляет надежды тех, кто играет по правилам.
Салливан подчеркнул: украинское правительство должно проводить реформы, чтобы обеспечить закон, перед которым все равны. "Вот что означает "достоинство", - добавил он.
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"Мы приветствуем ваши смелые реформы в области образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения. С переменами всегда сложно, а порой даже страшно. Но эти реформы принесут огромную пользу народу Украины и помогут им построить ту страну, которой они жаждут... Мы призываем вас отступить от коррумпированного и авторитарного прошлого. Не воспринимайте больше все это, как "обычное дело", потому что вы заслуживаете лучшего. Борьба Украины с коррупцией не менее важна, чем борьба с российской агрессией. Это две стороны одной и той же монеты. Победа в обоих случаях - это вопрос нацбезопасности, и потому для Украины крайне важно стремиться к глубокой, всеобъемлющей и своевременной перестройке", - пояснил Салливан.
Дипломат США подчеркнул крайне важную роль "энергичного гражданского общества" в Украине. При этом Салливан особенно отметил один момент: "Нужно помнить, что, хотя гражданское общество играет важную роль, оно - не правительство".
"Активистов гражданского обществах нельзя обязывать к участию в системе э-декларирования, которая была создана для того, чтобы сделать госслужащих (тех, кто несет ответственность за госресурсы) подотчетными гражданам и налогоплательщикам", - пояснил он.
Гражданское общество должно работать в тандеме с правительством, подытожил замглавы Госдепартамента США.
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