43% украинцев поддерживают вступление в НАТО - опрос

По данным соцгруппы Рейтинг, за последние три года количество сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза

По состоянию на сегодня 43% украинцев поддерживают вступление в Альянс, 34% - против этого. Таковы результаты нового исследования, проведенного в конце 2017 года социологической группой Рейтинг.

"За последние три года количество сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза. Еще почти четверть или не определились, или не принимали бы участия в референдуме в случае его проведения", - отмечается в сообщении.

В отличие от евроинтеграции поддержка вступления в НАТО ниже на юге и востоке. В возрастном разрезе больше всего противников НАТО среди старших респондентов.

"Ностальгия по СССР коррелируется в региональном разрезе с количеством тех, кто не поддерживает вступление в НАТО. Прозападный и проукраинский векторы является сегодня однозначно доминирующими в обществе", - говорится в сообщении.

Проевропейский вектор является доминирующим практически во всех регионах страны за исключением Одесской, Харьковской области и Донбасса. "В общем вступление в ЕС поддержали бы в случае проведения референдума 52% опрошенных, против этой инициативы - 27%, не смогли определиться, или не участвовали в голосовании - 20%", - отмечается в сообщении.

При этом не менее половины опрошенных ответили, что хотят, чтобы их дети жили в Украине, еще треть выбрали бы для места их жизни Европейский Союз, 7% - США, и только 2% - Россию. Эта тенденция присуща с небольшими различиями для жителей всех областей Украины.

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Согласно опросу опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года, 38,5% украинцев считали, что вступление в НАТО - лучший вариант обеспечения безопасности для Украины, почти 30% выступают за внеблоковый статус.

Опрос был проведен в период с 12 по 28 декабря 2017 года среди 30 тысяч респондентов (по 1200 в каждом регионе, кроме ОРДЛО и временно оккупированного Крыма, - ред.) методом личного face-to-face интервью. Погрешность - не более 0,6%, по области - не более 2,8%.

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