НАБУ напомнило 10 фактов о "деле Труханова" и заводе Краян

Сегодня в Киеве суд рассматривает ходатайство прокуроров САП об отстранении Труханова от должности мэра Одессы

Национальное антикоррупционное бюро для большего понимания ситуации с так называемым делом завода Краян, по которому одним из фигурантов проходит мэр Одессы Геннадий Труханов, опубликовало "10 фактов о нанесении ущерба бюджету приморского города". Ущерб, как считает следствие, был нанесен из-за покупки мэрией здания бывшего завода Краян.

Стоимость приобретенного Одесской мэрией здания, ранее входившего в имущественный комплекс ГП Завод Краян, за 9 месяцев выросла на 173 млн 500 тысяч гривень.

В начале 2016 года частная компания приобрела его за 11,5 млн грн, а уже в сентябре мэрия Одессы выплатила за него 185 млн грн.

Смотрите также: Дело Труханова: схема расхищения средств от продажи Краяна

Одесский горсовет профинансировал приобретение здания за счет уменьшения на более чем 19 млн грн бюджетных ассигнований на отрасль образования и на более чем 36 млн грн - на отрасль капитального строительства.

Полученные от горсовета 185 млн грн фирма-продавец пыталась вывести через компанию с признаками фиктивности. Детективы НАБУ, прокуроры САП и Госфинмониторинг помешали этому и 21 декабря 2016-го добились ареста всей суммы.

В октябре-декабре 2017 года один из депутатов Одесского облсовета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца здания, вместе с соучастником пытались дать взятку детективу НАБУ - $500 тысяч в обмен на снятие ареста со счетов компании. Сейчас депутат и его соучастник подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 УК.

18-19 декабря детективы НАБУ получили постановления о проведении обысков у вероятно задействованных в коррупционной схеме должностных лиц Одесского горсовета. Однако уже 19-20 декабря трое должностных лиц совета, в том числе и мэр, выехали за границу и долгое время не возвращались.

Мэр Одессы под разными предлогами не возвращался в Украину 57 дней.

В январе 2018 года уже на стадии досудебного расследования после получения детективами решений на проведение обысков у подозреваемых, после их выезда за границу и фактически после полного выполнения договора купли-продажи, Одесский горсовет и компания-продавец заключают дополнительное соглашение. По тексу соглашения стоимость здания снижена более чем вдвое - до 90 млн грн. Сделка до сих пор не утверждена горсоветом.

1 февраля следственный судья Соломенского райсуда Киева отменил арест части средств компании-продавца в сумме 92 млн 340 тысяч гривень. 6 февраля по ходатайству САП восстановлен арест всей суммы - 185 млн грн. 7 февраля в рамках рассмотрения жалобы адвокатов на судебное постановление от 21 декабря 2016 года тот же следственный судья снова отменяет арест, наложенный накануне согласно постановлению от 06.02.2018. САП подала ходатайство об аресте всей суммы.

13 февраля детективы НАБУ сообщили о подозрении восьми предполагаемым участникам преступления, при этом четырем "заочно" по месту работы - в порядке ст. 278 и ст. 135 УПК, поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно. 14 февраля Одесский мэр и его зам вернулись в Украину и были задержаны НАБУ в аэропорту Борисполь.

15 февраля суд избрал меру пресечения в виде ареста с залогом 5 млн грн второстепенным участникам преступной схемы - представителям частных компаний, тогда как мэра Одессы и его зама (без участия которых, как считают детективы, реализация преступного замысла была бы невозможной) отдали под поручительство народных депутатов.

Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. СМИ писали, что к этим махинациям якобы причастен Труханов.

Идут постоянные попытки снять с них арест. В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста с упомянутых выше счетов.

14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания суда, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, произошли столкновения со стрельбой (фото) при участии Нацдружин, полиции и титушек. САП обжаловала решения суда с требованием избрать ему арест с залогом в 50 млн грн.

21 февраля суд отправил под ночной домашний арест двух чиновников горсовета Одессы по делу завода "Краян".

Тема дня: Труханову грозит до 12 лет тюрьмы: коротко вся история

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.