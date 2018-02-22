Дело Труханова: НАБУ показало схему расхищения средств в Одессе
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало схему завладения средствами городского бюджета Одессы при продаже зданий ОАО ХК Краян, в организации которой подозревается мэр города Геннадий Труханов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в первой половине 2016 года мэр Одессы договорился с лицами, которые фактически контролируют ЗАО UAB Naster, ООО VALTON GROUP LP и ООО Девелопмент Элит о завладении средствами местного бюджета города Одессы.
Установлено, что для реализации преступного замысла в период с июля по декабрь 2016 года Труханов вместе с другими должностными лицами горсовета, используя служебное положение и вопреки интересам территориальной громады Одессы, совершили ряд действий, направленных на достижение своих коррупционных целей.
В частности, по мнению детективов, для создания условий для завладения средствами горбюджета задействованные лица в начале октября 2016 года подыскали и привлекли к совершению сделки директора субъекта оценочной деятельности, который определил заранее установленную и заведомо завышенную стоимость объекта оценки в сумме 185 млн грн.
Следствие считает, что участники коррупционной схемы донесли депутатам городского совета заведомо ложную информацию о неотложности рассмотрения вопроса о приобретении помещения, обусловленную якобы необходимостью представления документов в установленные сроки. Вероятно, это было сделано, чтобы исключить или создать препятствия депутатам и ответственным лицам на надлежащее изучение вопроса целесообразности и экономического обоснования покупки именно этого здания.
Кроме того, депутатов заверили, что цена на помещения является объективной, проверенной уполномоченными должностными лицами профильных исполнительных органов совета и постоянной комиссии, которые отвечали за подготовку проекта решения, а расходы на его покупку являются экономически обоснованными, хотя на самом деле это было не так. Также мэр Одессы сообщил депутатам недостоверную информацию о софинансировании проекта из Государственного бюджета.
Служебные лица Одесского городского совета длительное время не предоставляли НАБУ документы, подготовленные субъектом оценочной деятельности, в том числе и во исполнение постановления следственного судьи о временном доступе. Документы были изъяты работниками ведомства только в результате обыска в помещении Одесского городского совета.
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Инфографика: НАБУ
Таким образом, по мнению следствия, задействованные лица обеспечили принятие депутатским корпусом Одесского городского совета решения о предоставлении согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной общины здания ОАО ХК Краян по заведомо завышенной цене - 185 млн грн.
По мнению детективов, это голосование стало прикрытием для реализации преступного умысла под видом принятия обязательного к исполнению решения коллегиального органа.
Следствие также установило, что полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Однако детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.
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14 февраля 2018 года Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь и передали НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества.
15 февраля Соломенский райсуд Киева отпустил мэра и его зама на поруки народных депутатов. САП обжаловала эти решения в апелляционной инстанции.
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