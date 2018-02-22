Дело Труханова: НАБУ показало схему расхищения средств в Одессе

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало схему завладения средствами городского бюджета Одессы при продаже зданий ГП Завод Краян

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало схему завладения средствами городского бюджета Одессы при продаже зданий ОАО ХК Краян, в организации которой подозревается мэр города Геннадий Труханов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в первой половине 2016 года мэр Одессы договорился с лицами, которые фактически контролируют ЗАО UAB Naster, ООО VALTON GROUP LP и ООО Девелопмент Элит о завладении средствами местного бюджета города Одессы.

Установлено, что для реализации преступного замысла в период с июля по декабрь 2016 года Труханов вместе с другими должностными лицами горсовета, используя служебное положение и вопреки интересам территориальной громады Одессы, совершили ряд действий, направленных на достижение своих коррупционных целей.

В частности, по мнению детективов, для создания условий для завладения средствами горбюджета задействованные лица в начале октября 2016 года подыскали и привлекли к совершению сделки директора субъекта оценочной деятельности, который определил заранее установленную и заведомо завышенную стоимость объекта оценки в сумме 185 млн грн.

Следствие считает, что участники коррупционной схемы донесли депутатам городского совета заведомо ложную информацию о неотложности рассмотрения вопроса о приобретении помещения, обусловленную якобы необходимостью представления документов в установленные сроки. Вероятно, это было сделано, чтобы исключить или создать препятствия депутатам и ответственным лицам на надлежащее изучение вопроса целесообразности и экономического обоснования покупки именно этого здания.

Кроме того, депутатов заверили, что цена на помещения является объективной, проверенной уполномоченными должностными лицами профильных исполнительных органов совета и постоянной комиссии, которые отвечали за подготовку проекта решения, а расходы на его покупку являются экономически обоснованными, хотя на самом деле это было не так. Также мэр Одессы сообщил депутатам недостоверную информацию о софинансировании проекта из Государственного бюджета.

Служебные лица Одесского городского совета длительное время не предоставляли НАБУ документы, подготовленные субъектом оценочной деятельности, в том числе и во исполнение постановления следственного судьи о временном доступе. Документы были изъяты работниками ведомства только в результате обыска в помещении Одесского городского совета.

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Инфографика: НАБУ

Таким образом, по мнению следствия, задействованные лица обеспечили принятие депутатским корпусом Одесского городского совета решения о предоставлении согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной общины здания ОАО ХК Краян по заведомо завышенной цене - 185 млн грн.

По мнению детективов, это голосование стало прикрытием для реализации преступного умысла под видом принятия обязательного к исполнению решения коллегиального органа.

Следствие также установило, что полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Однако детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

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14 февраля 2018 года Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь и передали НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества.

15 февраля Соломенский райсуд Киева отпустил мэра и его зама на поруки народных депутатов. САП обжаловала эти решения в апелляционной инстанции.

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