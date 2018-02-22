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Лутковская обсудила с омбудсменом РФ права политзаключенных

22.02.2018 16:14
Встреча уполномоченных по правам человека прошла в Женеве и длилась более двух часов
Лутковская обсудила с омбудсменом РФ права политзаключенных
Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова (фото - facebook.com/bohdan.kryklyvenko)

В Женеве состоялась встреча уполномоченных по правам человека Украины и России - Валерии Лутковской и Татьяны Москальковой. Об этом сообщает глава секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко в Facebook.

"Только что в Женеве в Офисе ООН закончилась встреча двух уполномоченных, Украины и России, встреча длилась более двух часов", - написал он.

Крикливенко рассказал, что во время встречи Лутковская и Москалькова обсудили соблюдение прав осужденных до начала войны украинцев, которые по состоянию на март 2014-го находились в местах несвободы; политзаключенных, а также жертв торговли людьми, которых выманили для работы на территории РФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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