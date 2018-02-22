Лутковская обсудила с омбудсменом РФ права политзаключенных
В Женеве состоялась встреча уполномоченных по правам человека Украины и России - Валерии Лутковской и Татьяны Москальковой. Об этом сообщает глава секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко в Facebook.
"Только что в Женеве в Офисе ООН закончилась встреча двух уполномоченных, Украины и России, встреча длилась более двух часов", - написал он.
Крикливенко рассказал, что во время встречи Лутковская и Москалькова обсудили соблюдение прав осужденных до начала войны украинцев, которые по состоянию на март 2014-го находились в местах несвободы; политзаключенных, а также жертв торговли людьми, которых выманили для работы на территории РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:47
-
16:16
-
15:25
-
15:49
-
12:35
Новости партнеров
- 160038
- 74399
- 27957
- 23757
- 18853