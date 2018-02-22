Гройсман: Возможен новый проект с ЕС по модернизации КПП

По словам премьера, угрозы закрытия других проектов, которые поддерживает ЕС, нет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина будет договариваться с Евросоюзом о начале новых программ по поддержке развития инфраструктуры на границе. Об этом премьер заявил в эфире 112 Украина.

По словам Гройсмана, угрозы закрытия других проектов, которые поддерживает ЕС, нет.

"Нет никаких угроз проектов в дальнейшем. Это вопрос о проекте, который был с 2007 по 2013 годы. Была потом попытка продолжить его в 2014-2015 годы силами ГФС. ГФС не справилась с реализацией этих проектов, уже было поздно", - сказал он.

После этого, по словам премьера, ситуацию пытался спасти и.о. главы ГФС Мирослав Продан, но он также не смог этого сделать.

Гройсман заверил, что Украина продолжит развивать пограничную инфраструктуру и попытается договориться с ЕС о начале новой программы.

"Будем говорить с ЕС, чтобы не продолжать старую программу, а начать, возможно, новую программу поддержки. Мы работаем над двусторонними соглашениями с Венгрией, Польшей, например, по развитию таких переходов", - сказал премьер.

Сегодня Европейский Союз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 пунктов пропуска на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

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