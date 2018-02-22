Дело о взятке Холодницкому: подозреваемый судья вновь на работе

Высший совет правосудия дважды по просьбе ГПУ отстранял днепровского судью Геннадия Подберезного от должности, однако теперь он вернулся на работу

Судья Кировского райсуда Днепра Геннадий Подберезный, которого подозревают в попытке дать взятку главе САП Назару Холодницкому, после трехмесячного отстранения от исполнения обязанностей вернулся на работу. В Высшем совете правосудия LIGA.net пояснили, что ГПУ исчерпала возможности ходатайствовать о продлении отстранения судьи в рамках досудебного расследования.

"На стадии досудебного расследования Генпрокуратура может обратиться с ходатайством об отстранении на два месяца и повторно - с ходатайством о продлении срока временного отстранения в пределах досудебного следствия, но не более чем на два месяца", - рассказала начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП Оксана Лысенко.

"Этой процедурой прокуратура воспользовалась. Срок отстранения закончился 16 января", - добавила она.

Лысенко отметила, что следующее отстранение Подберезного возможно только на стадии судебного рассмотрения дела - до вынесения судом приговора.

В свою очередь пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в комментарии телеканалу 112 Украина пояснил, что, согласно ст. 64 закона о ВСП, в рамках одного уголовного производства генпрокурор или его заместитель не имеют права повторно обращаться с ходатайством о временном отстранении судьи или о его продлении.

"Два срока (отстранения) судья Подберезный был под стражей... После того, как у него срок отстранения истек, а Высший совет правосудия не продлил этот срок, судья вышел из-под стражи", - сказал он.

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Лысенко отметил, что "пока ВСП не примет решение об отстранении, судья будет находиться на свободе и исполнять свои обязанности".

"Как только в суд будет передано это уголовное производство и начнется его рассмотрение, прокуратура будет вправе вновь обратиться в ВСП (с ходатайством) об отстранении судьи от исполнения обязанностей. И это будет продолжаться до вступления в законную силу приговора суда", - подчеркнул пресс-секретарь ГПУ.

Как пояснил Лысенко, сейчас Подберезный и его адвокаты знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

"Сейчас возникла пауза, в которой ни прокуратура не может ничего сделать, пока идет ознакомление с уголовным производством, ни суд", - добавил он.

21 сентября 2017 года правоохранители задержали главу Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного и экс-судью того же суда Наталью Овчаренко, которые, по версии следствия, предложили Холодницкому взятку в размере $300 тысяч.

23 сентября Печерский суд Киева арестовал подозреваемых на два месяца с правом внесения залога в размере 5 млн грн для каждого. Подберезный этим правом воспользовался и был освобожден из-под стражи.

17 октября Высший совет правосудия отстранил Подберезного от должности на месяц, а затем еще на два месяца.

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