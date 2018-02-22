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Павел Гриб по-прежнему не получает необходимого лечения - МИД

22.02.2018 21:18
В МИД настаивают на освобождении украинского политзаключенного, который нуждается в медицинской помощи
Павел Гриб по-прежнему не получает необходимого лечения - МИД
Павел Гриб (фото - facebook.com/maria.tomak)

Украинец Павел Гриб, которого незаконно удерживают в СИЗО в России, не получает необходимого лечения. Об этом сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца в своем Twitter после визита украинского консула к Грибу.

"Требуем доступ украинских врачей к политзаключенному. В который раз требуем от РФ освободить Павла", - написала Беца.

Ранее отец Павла Гриба заявлял о существенном ухудшении состояния здоровья своего сына. По его словам, жизнь Павла в опасности.

15 декабря 2017 года Краснодарский суд продлил арест Павла Гриба до 4 марта текущего года.

24 августа 2017 года на территории Беларуси 19-летнего Павла Гриба похитили спецслужбы РФ, после чего переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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