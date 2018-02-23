Госдеп отреагировал на гибель 23-летней медсестры в Донбассе

В США отметили, что именно РФ начала конфликт на востоке Украины в 2014-м году и продолжает руководить подконтрольными ей боевиками

Государственный департамент США проинформирован о гибели на фронте в Донбассе 23-летней украинской медсестры Сабины Галицкой. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

"Россия продолжает конфликт, который уже унес более 10 000 жизней. Вчера мы получили сообщение об убийстве 23-летней украинской медсестры в то время, когда она пыталась помочь гражданским возле линии разграничения. Этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине бушует дальше. Гражданские и спасатели ежедневно сталкиваются с реальной опасностью ", - заявила она.







Пресс-секретарь Госдепа отметила, что именно Россия начала конфликт на востоке Украины в 2014-м году и продолжает руководить подконтрольными ей боевиками в Донбассе.



"Россия много раз продемонстрировала, что может положить конец насилию, когда пожелает. США обращаются к России с призывом приказать своим марионеточным силам полностью прекратить огонь и вывести тяжелое вооружение с востока Украины, а также согласиться на активную миротворческую миссию ООН", - добавила она.

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