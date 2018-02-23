Истекли сроки давности: в ГПУ объяснили закрытие дела Колобова

В ходе расследования подозреваемому экс-главе Минфина сменили квалификацию с "пособничества присвоению средств" на "служебную халатность"

Суд закрыл уголовное дело против подозреваемого в хищении средств Юрия Колобова, экс-министра финансов в правительстве Николая Азарова, в связи с тем, что истекли сроки давности. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинской правды.

"Во время досудебного расследования Колобов был несколько раз допрошен и во время допросов дал показания, изобличающие других участников преступления, рассказал об обстоятельствах совершения преступления, содействовал органу досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что показания экс-министра подтвердил полиграф.

"Согласно заключению судебной психологической экспертизы, Колобов не вступал в преступный сговор с целью завладения, растраты госсредств, не завладевал и не растрачивал госсредства", - отметили в ведомстве.

На основании полученных доказательств следователи пришли к выводу, что причастность Колобова к пособничеству присвоению средств (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК) "исключена", сообщили в ГПУ.

"Поэтому 16 ноября 2017 года его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия)", - говорится в ответе на запрос.

На следующий день, 17 ноября, в Генпрокуратуру поступило ходатайство экс-главы Минфина о закрытии уголовного дела против него "в связи с истечением сроков давности", которое ГПУ удовлетворила.

7 декабря 2017-го прокурор в уголовном производстве направил в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу ходатайство об освобождении Колобова от уголовной ответственности "за совершение преступления средней тяжести", то есть за служебную халатность.

В то же время в ГПУ отметили, что институт освобождения от уголовной ответственности не декриминализует деяние, а "освобождает конкретных лиц от ответственности за совершенное ими преступление".

"Следовательно, освобождение от уголовной ответственности не означает оправдание лица или признание его невиновным", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

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Как установило следствие, в 2012 году из госбюджета незаконно выделили 220 млн грн на телекоммуникационную сеть спецназначения, которую в дальнейшем ввели в эксплуатацию.

30 сентября 2014-го по факту незаконного финансирования государством работ по созданию этой сети Колобову сообщили о подозрении в пособничестве присвоению средств (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК).

В ГПУ отмечают, что принимали меры по экстрадиции Колобова из Испании, однако 15 января 2016 года испанский суд принял решение о том, что экс-министр не подлежит выдаче Украине.

В ведомстве также подчеркнули, что убытки, установленные в уголовном деле, "фактически государству возмещены", поскольку решениями хозсудов имущество и 92,79% акций ОАО Укртелеком возвращены государству, а сеть, построенная на незаконно выделенные из госбюджета 220 млн грн, находится на балансе Укртелекома.

21 февраля 2018 года адвокат Колобова Игорь Фомин сообщил, что Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство против экс-главы Минфина.

Колобов занимал пост министра финансов с 28 февраля 2012 года по 27 февраля 2014 года. СБУ объявила экс-чиновника в розыск в октябре 2014-го.

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